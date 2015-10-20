芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受逢低买盘推动

路透芝加哥10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，终结了连续四天的跌势，交易商称，在价格触及一周低位后激发了一波逢低买盘。

出口市场上对美国供应的需求强劲支撑了大豆价格。

美国农业部(USDA)周二上午称，民间出口商报告向中国销售13.2万吨2015/16年度交付的美国大豆，这是过去一周宣布的第五笔交易。

逢低买盘也对豆油价格提供了支撑。豆油早盘走低，但在触及10月5日来的最低价位后由跌转升。

在指标12月豆油合约 自9月24日来首次跌穿20日移动均位线后，技术性买家进场。

豆粕期货连续第五个交易日收低，交易商称因为现货市场需求疲弱。

CBOT-12月豆粕合约 在40日移动均位线寻获支撑。

11月大豆期货合约 收涨5美分，报每蒲式耳8.96美元。

12月豆粕合约 收跌1.3美元，报每短吨309.5美元。12月豆油合约 涨0.52美分，报28.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为259,746口，豆粕为84,772口，豆油为100,141口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)