芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利回吐令价格承压

路透芝加哥10月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，交易商称，在价格触及一周高位后激发一波技术性卖盘和获利回吐。

指标11月合约 早盘走强，但在20日波林格区间高端遇阻。

出口需求强劲限制了跌幅。

美国农业部周四上午称，最新一周2015/16作物年大豆出口销售总量为203万吨，高于分析师预期的120-180万吨区间。

豆油价格触及8月17日来高点后由升转跌，因获利回吐令价格承压。

豆粕期货在过去七个交易日中第六次下跌，触及10日低点，因国内需求疲弱。

11月大豆期货合约 收跌6-1/2美分，报每蒲式耳8.98-3/4美元。

12月豆粕合约 收跌2.7美元，报每短吨307.8美元。12月豆油合约 跌0.33美分，报28.85美分。

今日CBOT大豆预估成交量为316,843口，豆粕为83,794口，豆油为93,502口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)