芝加哥期市：大豆期货收跌，因担忧中国经济疲弱限制大豆进口

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五走低，因担忧中国经济成长疲弱将限制该国的大豆进口。中国是全球最大大豆买家。
中国央行意外降息，在不到一年的时间里第六次下调利率，引发市场担忧全球第二大经济体的成长前景。
指标CBOT-11月大豆期货 在20日移动均线寻获支撑，该合约自10月9日以来从未跌至该关键位之下。
在中国央行宣布降息后，豆粕和豆油期货也走低。
本周，大豆期货 回落0.6%。豆粕期货 跌2.5%，豆油期货 挫0.1%，结束四周连涨。
指标CBOT-12月豆油合约 也在20日移动均线寻获支撑，该合约自9月23日以来从未跌至该水准之下。
11月大豆期货合约 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳8.95-1/2美元。
12月豆粕合约 收挫2.7美元，报每短吨305.1美元。12月豆油合约 回落0.28美分，报28.57美分。
今日CBOT大豆预估成交量为385,204口，豆粕为90,815口，豆油为95,144口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。