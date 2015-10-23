芝加哥期市：大豆期货收跌，因担忧中国经济疲弱限制大豆进口

路透芝加哥10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五走低，因担忧中国经济成长疲弱将限制该国的大豆进口。中国是全球最大大豆买家。

中国央行意外降息，在不到一年的时间里第六次下调利率，引发市场担忧全球第二大经济体的成长前景。

指标CBOT-11月大豆期货 在20日移动均线寻获支撑，该合约自10月9日以来从未跌至该关键位之下。

在中国央行宣布降息后，豆粕和豆油期货也走低。

本周，大豆期货 回落0.6%。豆粕期货 跌2.5%，豆油期货 挫0.1%，结束四周连涨。

指标CBOT-12月豆油合约 也在20日移动均线寻获支撑，该合约自9月23日以来从未跌至该水准之下。

11月大豆期货合约 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳8.95-1/2美元。

12月豆粕合约 收挫2.7美元，报每短吨305.1美元。12月豆油合约 回落0.28美分，报28.57美分。

今日CBOT大豆预估成交量为385,204口，豆粕为90,815口，豆油为95,144口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)