芝加哥期市：大豆期货连跌第三日，因预告巴西天气改善将有利作物生长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌1.1%，至10月9日来最低水平，因预告称巴西主要大豆产区的天气状况改善，有利于作物生长。
天气预报显示，巴西大豆主要产区西北部将降雨，该部分地区10月大部分时间天气干燥，预计未来五天降雨量最多达3英寸，未来6-10天将有更多降雨，MDA Weather Services农业气象专家Kyle Tapley称。
降雨将给土壤水分带来急需的改善，更加提振本已不错的南美大豆产量预期。
指标CBOT-11月大豆期货 跌穿20日、30日和50日移动均线，最终在40日移动均线寻获支撑。
大豆期货也受到季节性压力，因美国中西部地区农户接近收割末期，分析师预计美国农业部报告将显示大豆收割完成率为86%。收盘后，农业部公布大豆收割率为87%。
豆粕和豆油期货也跟随大豆价格走低。
11月大豆期货合约 收跌10-1/2美分，报每蒲式耳8.85美元。
12月豆粕合约 收挫2.9美元，报每短吨302.2美元。12月豆油合约 回落0.79美分，报27.78美分，盘中触及10月2日来的最低水平，跌穿20日和30日移动均位线。
今日CBOT大豆预估成交量为333,266口，豆粕为128,216口，豆油为105,197口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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