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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货下跌，因预报称巴西将有降雨

路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，在过去六日中第五日走低，分析师称，因天气预报称巴西主要种植区的部分地区将迎来急需的降雨。

大豆在隔夜交投中走坚，但指标11月合约 在40日移动均线附近遇阻后转升为跌。

豆粕期货收涨，受助于近月合约 触及6月2日以来最低后出现低吸买盘。但涨幅受限，因现货市场需求疲弱。

豆油期货受技术性卖盘打压走低。市场开高，但由于CBOT-12月合约 未能守住位于周三高位之上的支撑位，市场转升为跌。

美国农业部的数据显示，上周出口销售2015/16市场年度大豆208.7万吨，为2014年11月以来最高水平。但大豆市场对此反应冷淡。

11月大豆期货合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳8.78-3/4美元。

12月豆粕合约 收高1.7美元，报每短吨301.6美元。12月豆油合约 跌0.23美分，报27.88美分。

今日CBOT大豆预估成交量为289,796口，豆粕为112,672口，豆油为120,520口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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