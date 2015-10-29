芝加哥期市：大豆期货下跌，因预报称巴西将有降雨

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，在过去六日中第五日走低，分析师称，因天气预报称巴西主要种植区的部分地区将迎来急需的降雨。
大豆在隔夜交投中走坚，但指标11月合约 在40日移动均线附近遇阻后转升为跌。
豆粕期货收涨，受助于近月合约 触及6月2日以来最低后出现低吸买盘。但涨幅受限，因现货市场需求疲弱。
豆油期货受技术性卖盘打压走低。市场开高，但由于CBOT-12月合约 未能守住位于周三高位之上的支撑位，市场转升为跌。
美国农业部的数据显示，上周出口销售2015/16市场年度大豆208.7万吨，为2014年11月以来最高水平。但大豆市场对此反应冷淡。
11月大豆期货合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳8.78-3/4美元。
12月豆粕合约 收高1.7美元，报每短吨301.6美元。12月豆油合约 跌0.23美分，报27.88美分。
今日CBOT大豆预估成交量为289,796口，豆粕为112,672口，豆油为120,520口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。