芝加哥期市：大豆期货下跌，受累于技术性卖盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥11月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，交易商称，受累于技术性卖盘和收割压力。美国农户已结束田间收割作业。
交投最活跃的CBOT-1月大豆期货 早盘走坚，但在100日移动均线遇阻，该合约自10月22日后就未曾升穿该水平。
CBOT-1月合约在跌穿40和50日移动均线后卖盘加速，收在日低附近。
分析师预计，农业部周一下午公布的周度作物生长报告将显示，截至11月1日当周，大豆收割完成率为92%。11月初的五年均值为89%。
豆粕和豆油期货也在早盘上扬后转跌。
CBOT-12月豆粕期货 未能守在30日移动均线支撑位之上。
现货市场表现疲弱加重了豆粕市场的利空基调。
CBOT-12月豆油期货 触及在20日移动均线遇阻。
1月大豆期货合约 收跌7美分，报每蒲式耳8.87-3/4美元。
1月豆粕合约 收挫1.5美元，报每短吨301.6美元。1月豆油合约 回落0.37美分，报28.15美分。
今日CBOT大豆预估成交量为135,275口，豆粕为66,526口，豆油为80,866口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。