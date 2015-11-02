芝加哥期市：大豆期货下跌，受累于技术性卖盘

路透芝加哥11月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，交易商称，受累于技术性卖盘和收割压力。美国农户已结束田间收割作业。

交投最活跃的CBOT-1月大豆期货 早盘走坚，但在100日移动均线遇阻，该合约自10月22日后就未曾升穿该水平。

CBOT-1月合约在跌穿40和50日移动均线后卖盘加速，收在日低附近。

分析师预计，农业部周一下午公布的周度作物生长报告将显示，截至11月1日当周，大豆收割完成率为92%。11月初的五年均值为89%。

豆粕和豆油期货也在早盘上扬后转跌。

CBOT-12月豆粕期货 未能守在30日移动均线支撑位之上。

现货市场表现疲弱加重了豆粕市场的利空基调。

CBOT-12月豆油期货 触及在20日移动均线遇阻。

1月大豆期货合约 收跌7美分，报每蒲式耳8.87-3/4美元。

1月豆粕合约 收挫1.5美元，报每短吨301.6美元。1月豆油合约 回落0.37美分，报28.15美分。

今日CBOT大豆预估成交量为135,275口，豆粕为66,526口，豆油为80,866口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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