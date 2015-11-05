芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至六周低位，因美国出口数据令人失望

路透芝加哥11月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌至六周低位，交易商称，因美国周度出口销售报告令人失望。

行业内人士预计美国农业部将在下周的月度供需报告中提高美国2015/16大豆产量和结转库存预估，这对大豆价格带来了额外压力。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕期货<0#SM:>下跌，近月12月合约 收于6月中以来最低水平。

CBOT豆油合约<0#BO:>录得最大的百分比跌幅，在两日上涨后回落，但指标12月合约 持于50日移动均位线的技术支撑位之上。

美国农业部报告，截至10月29日当周出口销售2015/16年大豆65.56万吨，处于市场年份的低位，低于140-180万吨的行业预期区间内。

美国农业部的每周报告显示，2015/16年豆粕出口销售24.62万吨，处于15-35万吨的行业预期区间内。

该报告还显示，2015/16年豆油出口销售3.62万吨，处于1-8万吨的行业预期区间内。

1月大豆期货合约 收跌20美分，报每蒲式耳8.64美元。

1月豆粕合约 收跌5.8美元，报每短吨295.2美元。1月豆油合约 跌0.67美分，报28.11美分。

今日CBOT大豆预估成交量为192,949口，豆粕为119,360口，豆油为130,383口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)