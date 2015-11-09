芝加哥期市：CBOT大豆期货在美国农业部发布关键报告前下跌

路透芝加哥11月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘大部分下跌，因投资商在美国政府发布关键供需报告前轧平头寸，市场交投清淡。

美国农业部(USDA)将于周二发布月度供需报告，预计国内大豆产量和单产量将高于之前的预估，尽管预计收割面积有所减少。

指标1月合约 仍在周五触及的近两个月最低水准附近交易，激发了低吸买盘和空头回补，令跌幅受限。

处于交割时期的近月11月大豆合约 收高，因投资商将头寸展期至远月合约。

CBOT豆粕下跌，但交投最活跃的12月合约 在周五触及的6月中以来最低价位之上得到支撑。

CBOT豆油期货下跌，在前四个交易日中有三个交易日上涨后获利了结。12月豆油合约 在50日移动均位线附近出现盘整。

1月大豆期货合约 收跌1美分，报每蒲式耳8.66-1/4美元。

1月豆粕合约 收跌0.3美元，报每短吨294.5美元。1月豆油合约 跌0.27美分，报28.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为131,897口，豆粕为88,970口，豆油为87,919口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)