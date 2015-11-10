芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国农业部上调产量和结转库存预估

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘下跌，多数合约触及合同低位，此前美国农业部(USDA)将2015/16年份大豆产量和结转库存的预估上调至高于行业预期的水平。

USDA预计美国大豆单产将为创纪录高位的每英亩48.3蒲式耳，高于10月时预估的47.2蒲式耳，且USDA上调美国大豆产量预估至39.81亿蒲式耳，也创下纪录最高水平。

USDA将美国2015/16年大豆结转库存预估上调至4.65亿蒲式耳，高于上个月预期的4.25亿蒲式耳，且高于4.36亿蒲式耳的行业预估平均值。

USDA将全球2015/16年大豆结转库存预估从10月时预计的8,514万吨下调至8,286万吨，低于行业预估值。

CBOT豆粕<0#SM:>跟随大豆走低，远月合约触及合约低位，现货月12月合约跌至每短吨290.20美元，为2011年12月以来现货月价格的最低价。

CBOT豆油期货<0#BO:>录得大豆产品中最大的跌幅，此前USDA提高了美国2015/16年豆油结转库存预估，从上个月预计的20.30亿磅提高至22.95亿磅。

USDA周一晚间称，美国大豆收割完成率95%，高于93%的五年平均值。

1月大豆期货合约 收跌10-3/4美分，报每蒲式耳8.55-1/4美元。

1月豆粕合约 收跌2.4美元，报每短吨292.1美元。1月豆油合约 跌0.48美分，报27.57美分。

今日CBOT大豆预估成交量为249,298口，豆粕为133,290口，豆油为191,628口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)