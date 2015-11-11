芝加哥期市：大豆期货从合约低位反弹，受助于低吸买盘和空头回补

路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，从周二触及的合约低位反弹，谷物交易商称，受助于一波低吸买盘和空头回补。

指标CBOT-1月大豆期货 的技术支撑位在20日波林格区间的底部。

供应充裕使涨幅受限。美国农业部在周二公布的月度供需报告中上调美国大豆产量和单产预估至纪录高位。

豆粕期货也收涨，受助于低吸买盘。

豆油期货走低，因原油期货急跌而承压。

CBOT-12月豆油期货 在周二触及的低位27.05美分寻获支撑。

1月大豆期货合约 收升5-1/4美分，报每蒲式耳8.60-3/4美元。

12月豆粕合约 收高1.8美元，报每短吨294.0美元。12月豆油合约 跌0.09美分，报27.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为153,282口，豆粕为92,035口，豆油为 103,681口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)