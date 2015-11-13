芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，前两日上涨

路透芝加哥11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，在连续两日上涨后回落，交易商称，因全球供应充足，且预计明年大豆种植量大。

指标CBOT-1月合约 在本周稍早触及的纪录低位8.5美元之上寻获支撑。

交易商称，出口需求稳健令跌幅受限。

豆粕期货也下跌，近月合约 触及2011年12月以来的最低价位。现货市场的交易商称，终端用户订单量小，预计当他们需要更多供应时，价格会再次下跌。

豆油期货也收低，但指标12月合约 在周四的每磅27美分附近获得支撑。

本周大豆下跌1.3%，为连续第四周下跌。豆油期货 下跌3.5%，豆粕期货 下跌2.2%。

备受关注的民间分析公司Informa Economics将美国2016大豆种植面积预估提高至8,530万英亩的纪录水平，比之前的预估高140万英亩。

美国农业部周五早上公布，上周大豆出口销售129.7万吨，高于行业预估的60-100万吨的区间。

1月大豆期货合约 收跌7-3/4美分，报每蒲式耳8.55-1/4美元。

12月豆粕合约 收跌2.6美元，报每短吨288.8美元。12月豆油合约 跌0.40美分，报27.04美分。

今日CBOT大豆预估成交量为116,103口，豆油为73,140口，豆粕为96,457口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)