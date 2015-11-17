芝加哥期市：CBOT大豆期货连涨第二天，受助于逢低买盘

路透芝加哥11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第二天上涨，空头回补、价格位于多年低位带来的逢低买盘给市场提供了支撑。

南美作物播种放缓也为大豆期货带来了进一步支撑。

指标CBOT-1月大豆期货 自11月5日以来首次升穿10日移动均线。

商品期货交易委员会周一下午发布的数据显示，非商业性交易商将大豆净空头头寸增加至6月初以来最高水平。

逢低买家也给豆油提供了支撑。

但豆粕下跌，需求疲弱令价格深陷于四年低位附近。

现货市场走坚为大豆市场的上涨提供了帮助，因为价格低，农户整个秋天都不愿意卖出大豆。

分析师Safras e Mercado周二称，截至11月13日，巴西的大豆作物种植完成了56%，比往年同期低13个百分点。

1月大豆期货合约 收涨4-1/4美分，报每蒲式耳8.64美元。

12月豆粕合约 收跌0.3美元，报每短吨288.5美元。12月豆油合约 涨0.18美分，报27.47美分。

今日CBOT大豆预估成交量为117,217口，豆油为96,504口，豆粕为94,133口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)