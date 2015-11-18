芝加哥期市：大豆期货收跌，因技术性卖盘和出口需求疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，受累于技术性卖盘和有迹象显示对美国供应的出口需求正在减少。
豆粕期货走疲，跌至四年新低，因美国供应充裕，这给大豆期货施加进一步压力。
大豆在隔夜和今日开盘时走高，但在接近农业部11月10日发布美国大豆产量创纪录的预估前触及的高位后转跌。
交易商还指出，农业部未报告新的民间大豆出口，也是大豆期货逆转涨势的原因之一。
指标CBOT-1月大豆期货 在11月10日触及的历史低位8.50美元附近寻获支撑。
1月大豆期货合约 收跌6-1/4美分，报每蒲式耳8.57-3/4美元。
12月豆粕合约 收挫2.9美元，报每短吨285.6美元。12月豆油合约 小跌0.03美分，报27.44美分。
今日CBOT大豆预估成交量为343,309口，豆粕为158,082口，豆油为144,825口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。