芝加哥期市：大豆期货收跌，因技术性卖盘和出口需求疲弱

路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，受累于技术性卖盘和有迹象显示对美国供应的出口需求正在减少。

豆粕期货走疲，跌至四年新低，因美国供应充裕，这给大豆期货施加进一步压力。

大豆在隔夜和今日开盘时走高，但在接近农业部11月10日发布美国大豆产量创纪录的预估前触及的高位后转跌。

交易商还指出，农业部未报告新的民间大豆出口，也是大豆期货逆转涨势的原因之一。

指标CBOT-1月大豆期货 在11月10日触及的历史低位8.50美元附近寻获支撑。

1月大豆期货合约 收跌6-1/4美分，报每蒲式耳8.57-3/4美元。

12月豆粕合约 收挫2.9美元，报每短吨285.6美元。12月豆油合约 小跌0.03美分，报27.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为343,309口，豆粕为158,082口，豆油为144,825口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)