芝加哥期市：大豆期货上扬，因出口销售强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，交易商称，因上周出口销售数据强于预期。
大豆收盘时脱离日内高位，因在指标CBOT-1月合约 盘中升穿10日移动均线后技术性卖家入市。
另外，美国大豆收成可能创纪录，导致供应充裕，这继续重压大豆市场，并限制可能的升幅。
豆粕和豆油期货也收涨。
美国农业部周四上午报告，上周出口销售大豆178.9万吨，为三周高位，且高于市场预估区间70-110万吨。
1月大豆期货合约 收升2-1/4美分，报每蒲式耳8.60美元。
12月豆粕合约 收高1.0美元，报每短吨286.6美元。12月豆油合约 涨0.11美分，报27.55美分。
今日CBOT大豆预估成交量为158,180口，豆粕为112,354口，豆油为134,684口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。