芝加哥期市：大豆期货上扬，因出口销售强劲

路透芝加哥11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，交易商称，因上周出口销售数据强于预期。

大豆收盘时脱离日内高位，因在指标CBOT-1月合约 盘中升穿10日移动均线后技术性卖家入市。

另外，美国大豆收成可能创纪录，导致供应充裕，这继续重压大豆市场，并限制可能的升幅。

豆粕和豆油期货也收涨。

美国农业部周四上午报告，上周出口销售大豆178.9万吨，为三周高位，且高于市场预估区间70-110万吨。

1月大豆期货合约 收升2-1/4美分，报每蒲式耳8.60美元。

12月豆粕合约 收高1.0美元，报每短吨286.6美元。12月豆油合约 涨0.11美分，报27.55美分。

今日CBOT大豆预估成交量为158,180口，豆粕为112,354口，豆油为134,684口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)