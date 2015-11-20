芝加哥期市：大豆期货下跌，受累于豆粕期货急跌至四年新低

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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路透芝加哥11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，受累于豆粕期货急跌至四年新低。
豆粕期货因供应充足和国内及出口需求疲弱而承压。12月豆油合约 升穿50日移动均线，但在30日移动均线附近遇到阻力。
CBOT近月大豆合约 本周下跌0.2%，为连续第五周下跌。近月豆粕合约 本周下跌1.9%，近月豆油合约本周上涨3.1%，是七周来的最大周度涨幅。
美国农业部周五上午报告，民间出口商出口销售大豆12万吨，2015/16年交付，目的地不明。
1月大豆期货合约 收跌2-1/ 2美分，报每蒲式耳8.57-1/2美元。
12月豆粕合约 收跌3.6美元，报每短吨283美元。12月豆油合约 涨0.35美分，报27.90美分。
今日CBOT大豆预估成交量为192,199口，豆粕为116,868口，豆油为142,445口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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