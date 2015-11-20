芝加哥期市：大豆期货下跌，受累于豆粕期货急跌至四年新低

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路透芝加哥11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，受累于豆粕期货急跌至四年新低。

豆粕期货因供应充足和国内及出口需求疲弱而承压。12月豆油合约 升穿50日移动均线，但在30日移动均线附近遇到阻力。

CBOT近月大豆合约 本周下跌0.2%，为连续第五周下跌。近月豆粕合约 本周下跌1.9%，近月豆油合约本周上涨3.1%，是七周来的最大周度涨幅。

美国农业部周五上午报告，民间出口商出口销售大豆12万吨，2015/16年交付，目的地不明。

1月大豆期货合约 收跌2-1/ 2美分，报每蒲式耳8.57-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌3.6美元，报每短吨283美元。12月豆油合约 涨0.35美分，报27.90美分。

今日CBOT大豆预估成交量为192,199口，豆粕为116,868口，豆油为142,445口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)