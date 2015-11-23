芝加哥期市：大豆期货在触及六年半低位后反弹收高

路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，因在隔夜交易中触及2009年3月以来最低后出现逢低买盘和空头回补。

大豆价格在隔夜交易中下跌，因预计阿根廷农户的大豆销售将增加，在此前进行的阿根廷总统选举中，反对党候选人Mauricio Macri获胜。

指标CBOT-1月合约 在合同低位8.44-1/4美元触底反弹，后升穿10日移动均线。

豆粕期货在早盘走低后也收高。

近月1月豆粕合约 触及2011年12月以来最低后由跌转升。

豆油期货也小幅上涨，收盘低于盘中高位，没能守在30日和40日移动均线之上。

1月大豆期货合约 收涨6-3/4美分，报每蒲式耳8.64-1/4美元。

12月豆粕合约 收涨2.3美元，报每短吨285.3美元。12月豆油合约 涨0.01美分，报27.91美分。

今日CBOT大豆预估成交量为221,900口，豆粕为146,548口，豆油为171,767口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)