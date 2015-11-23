芝加哥期市：大豆期货在触及六年半低位后反弹收高

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，因在隔夜交易中触及2009年3月以来最低后出现逢低买盘和空头回补。
大豆价格在隔夜交易中下跌，因预计阿根廷农户的大豆销售将增加，在此前进行的阿根廷总统选举中，反对党候选人Mauricio Macri获胜。
指标CBOT-1月合约 在合同低位8.44-1/4美元触底反弹，后升穿10日移动均线。
豆粕期货在早盘走低后也收高。
近月1月豆粕合约 触及2011年12月以来最低后由跌转升。
豆油期货也小幅上涨，收盘低于盘中高位，没能守在30日和40日移动均线之上。
1月大豆期货合约 收涨6-3/4美分，报每蒲式耳8.64-1/4美元。
12月豆粕合约 收涨2.3美元，报每短吨285.3美元。12月豆油合约 涨0.01美分，报27.91美分。
今日CBOT大豆预估成交量为221,900口，豆粕为146,548口，豆油为171,767口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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