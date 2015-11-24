芝加哥期市：大豆期货从六年半低位反弹，在区间内交易

路透芝加哥11月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互见，但涨跌幅度不大，交易商称，因空头回补和技术性买盘带来的提振，抵消了预计全球市场上阿根廷供应将增加带来的压力 。

大豆价格从周一触及的六年半低位反弹，因交易商预计新当选的阿根廷总统 Mauricio Macri将下调出口税，令阿根廷比索贬值，这可能会促使农户增加销售和出口，阿根廷是南美洲的农产品生产大国。

美国丰产导致库存充裕，以及南美天气有利于作物生长，引发对出口需求的担忧，这也重压大豆市场。

交易商称，1月合约 的阻力位在20日移动均线，支撑位在10日移动均线。

豆粕期货也收低，但豆油期货收涨。

1月大豆期货合约 收跌1/2美分，报每蒲式耳8.63-3/4美元。

12月豆粕合约 收跌1.5美元，报每短吨283.8美元。12月豆油合约 涨0.40美分，报28.31美分。

今日CBOT大豆预估成交量为146,974口，豆粕为114,786口，豆油为206,226口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)