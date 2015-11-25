芝加哥期市：大豆期货上涨，因跌至多年低位后激发逢低买盘

路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨，受助于本周跌至多年低位后出现的技术性买盘和基金空头回补。

交投最活跃的1月合约 周一上演“关键反转”后激发了技术性买盘。

阿根廷候任总统马克理如何及何时减少大豆出口税收、令阿根廷货币贬值的不确定性给大豆带来了额外支撑。

12月豆油 合约连续第五个交易日上涨，突破了100日移动均线附近的技术阻力位。

豆粕期货<0#SM:>收涨，但涨幅小于大豆和豆油。

CBOT市场周四将因美国感恩节休市，周五恢复交易。

1月大豆期货合约 收涨11-1/2美分，报每蒲式耳8.75-1/4美元。

12月豆粕合约 收涨1美元，报每短吨284.8美元。12月豆油合约 涨0.58美分，报28.89美分。

今日CBOT大豆预估成交量为165,692口，豆粕为115,299口，豆油为171,544口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)