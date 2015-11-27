芝加哥期市：大豆期货收跌，因美元走强和全球供应充裕

美国股市: 道琼工业指数收跌0.37%，纳斯达克指数收挫0.28%
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，受累于获利了结，全球大豆供应充裕和美元走强。今日市场提前休市。
美元指数 触及八个月高位，因臆测瑞士央行可能效仿欧洲央行下调存款利率，拖累瑞郎和欧元走低。
近月CBOT-1月大豆期货 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳8.73美元，在触及8.77-3/4美元的三周高位后回落。
美国农业部报告，截至11月19日当周出口销售美国2015/16年度大豆117.36万吨，接近市场预期的100-150万吨区间的低端。
农业部报告还显示，出口美国豆粕25.49万吨，在15-30万吨的市场预估区间内。出口销售美国豆油1.28万吨，低于1.5-4万吨的市场预估。
CBOT豆粕期货收跌，现货月12月合约领跌，交易商和分析师预计，下周一该合约的首个交割通知日将有0-200口合约交割。
CBOT豆油合约<0#BO:>也走低，12月合约 收跌，为六个交易日来首见，但该合约守在位于100日移动均线的技术支撑位之上。
12月豆粕合约 收跌2.4美元，报每短吨282.4美元。12月豆油合约 挫0.14美分，报28.75美分。
今日CBOT大豆预估成交量为141,738口，豆粕为63,635口，豆油为107,652口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland