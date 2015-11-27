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市场报道 | 2015年 11月 28日 星期六 05:10 BJT

芝加哥期市：大豆期货收跌，因美元走强和全球供应充裕

路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，受累于获利了结，全球大豆供应充裕和美元走强。今日市场提前休市。

美元指数 触及八个月高位，因臆测瑞士央行可能效仿欧洲央行下调存款利率，拖累瑞郎和欧元走低。

近月CBOT-1月大豆期货 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳8.73美元，在触及8.77-3/4美元的三周高位后回落。

美国农业部报告，截至11月19日当周出口销售美国2015/16年度大豆117.36万吨，接近市场预期的100-150万吨区间的低端。

农业部报告还显示，出口美国豆粕25.49万吨，在15-30万吨的市场预估区间内。出口销售美国豆油1.28万吨，低于1.5-4万吨的市场预估。

CBOT豆粕期货收跌，现货月12月合约领跌，交易商和分析师预计，下周一该合约的首个交割通知日将有0-200口合约交割。

CBOT豆油合约<0#BO:>也走低，12月合约 收跌，为六个交易日来首见，但该合约守在位于100日移动均线的技术支撑位之上。

12月豆粕合约 收跌2.4美元，报每短吨282.4美元。12月豆油合约 挫0.14美分，报28.75美分。

今日CBOT大豆预估成交量为141,738口，豆粕为63,635口，豆油为107,652口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)

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