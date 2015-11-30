芝加哥期市：大豆期货收涨，但本月连跌第五个月

路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上扬1%，至11月4日以来最高，受助于低吸买盘和有迹象显示出口需求强劲。
低吸买盘继续推升价格，之前CBOT-1月大豆合约 从上周触及的纪录低位反弹。
CBOT-1月大豆合约 收在40日和50日移动均线之上，为10月27日以来首次。价格在20日波林格区间的高端遇阻，该合约自10月15日以来从未站在该水准之上。
该合约 11月下跌0.2%，连跌第五个月。
美国农业部周一上午称，上周出口检验美国大豆183.5万吨。分析师预估为145-175万吨。
豆粕和豆油期货也攀升，跟随大豆涨势。
本月，近月豆粕期货 累积下跌6.6%，豆油期货 上涨3.1%。
1月大豆期货合约 收升8美分，报每蒲式耳8.81美元。
1月豆粕合约 收高1.5美元，报每短吨285.3美元。1月豆油合约 涨0.34美分，报29.42美分。
今日CBOT大豆预估成交量为169,601口，豆粕为69,884口，豆油为107,906口。(完)
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(编译 刘静; 审校 母红)