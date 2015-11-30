芝加哥期市：大豆期货收涨，但本月连跌第五个月

路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上扬1%，至11月4日以来最高，受助于低吸买盘和有迹象显示出口需求强劲。

CBOT-1月大豆合约 收在40日和50日移动均线之上，为10月27日以来首次。价格在20日波林格区间的高端遇阻，该合约自10月15日以来从未站在该水准之上。