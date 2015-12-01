芝加哥期市：大豆期货收涨1.1%，受助于后续买盘

路透芝加哥12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上扬，触及10月27日以来最高，在过去四个交易日中第三日上涨，交易商称，受助于前一日上扬后的后续买盘。

大豆期货上涨，收在日高附近，指标CBOT-1月合约 自10月15日来首次升穿20日波林格区间的高端后，涨势加速。大豆期价周一在这一关键技术水准遇阻。

一波豆粕低吸买盘也扶助提振大豆期价。

豆粕期货早盘急升，但稍后从高位回落，因1月豆粕合约 未能在20日移动均线之上站稳。

到期的豆粕合约没有交割进一步支撑豆粕期价。

豆油期货急升2.2%，受助于美国环境保护局出台的新的可再生能源规定。

CBOT-1月豆油期货 触及8月12日以来最高。

1月大豆期货合约 收升8-1/4美分，报每蒲式耳8.89-1/4美元。

1月豆粕合约 收高1.1美元，报每短吨286.4美元。1月豆油合约 涨0.66美分，报30.08美分。

今日CBOT大豆预估成交量为184,013口，豆粕为87,041口，豆油为143,152口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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