芝加哥期市：大豆期货续涨，因空头回补和出口转好

路透芝加哥12月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第三日上涨，受助于一轮空头回补，以及出口需求出现转好迹象。
投资基金积累了接近记录高位的大豆空头头寸，因美国农户今秋获得了创纪录收成。当价格从上个月触及的五年半低位反弹后，基金争相回补空头。
CBOT近月大豆合约 三日累积上涨2.1%，在周三触及10月27日以来最高价位。
豆粕期货下跌，豆油期货急升1.4%，因交易商出脱豆粕多头/豆油空头价差交易。环保署本周稍早宣布，提高可再生燃料使用标准。
美国农业部周三上午报告，民间出口商销售2015/16市场年大豆12.4万吨。
分析师预计周四发布的报告显示，上周大豆出口销售区间为80-120万吨，前一周出口销售了117.3万吨大豆。
1月大豆期货合约 收升3美分，报每蒲式耳8.92-1/4美元。
1月豆粕合约 收高0.3美元，报每短吨286.7美元。1月豆油合约 涨0.49美分，报30.57美分。
今日CBOT大豆预估成交量为203,552口，豆粕为99,471口，豆油为183,228口。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)