芝加哥期市：大豆期货续涨，因空头回补和出口转好

《汇市简讯》特朗普就职前，欧元/美元将主要受行权价1.0700的期权影响

0807GMT - * 欧洲央行执委科尔：超宽松政策不是永久计划，但现在讨论缩减还太早 * 受科尔讲话影响，欧元/美元从1.0692下滑约20个跳动点(亚洲时段高点在1.0694) * 需升逾1月17/18日高点1.0719/15才能鼓舞交易员 * 今日欧美均无重要经济数据出炉 * 多头等待任何有关特朗普就职典礼的谈论，典礼将在1700GMT举行，届时欧洲市场已收盘 * 有17亿、行权价在1.0700的欧元期权到期，是目前这段时间的主要影响因素 (完) (编译 白云; 审校 张荻)