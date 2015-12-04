芝加哥期市：CBOT大豆期货涨穿9美元，受豆油期货急升带动

路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第五日上涨，受助于一波空头回补和豆油反弹产生的连带影响，大豆价格升穿每蒲式耳9美元。

豆油急升4.1%，至7月22日以来最高位，交易商称，受助于市场传言美国政府可能对生物柴油生产商而不是混合商实施税收优惠。

技术性买盘也扶助豆油价格上涨，此前指标CBOT-1月豆油合约 在稍早跌至200日移动均线后获得支撑。

豆油急升的同时，豆粕期货走软，交易商称，豆油急升引发一些投资者出脱豆粕多头/豆油空头的套利交易。

本周，大豆上涨3.8%，是7月3日当周以来最大单周涨幅。豆油期货上涨10.5%，豆粕期货上涨0.2%。

1月大豆期货合约 收升8-1/2美分，报每蒲式耳9.06美元。

1月豆粕合约 收高2.5美元，报每短吨284.9美元。1月豆油合约 涨1.21美分，报32.08美分。

今日CBOT大豆预估成交量为328,313口，豆粕为149,733口，豆油为216,722口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)