芝加哥期市：CBOT大豆期货涨穿9美元，受豆油期货急升带动

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第五日上涨，受助于一波空头回补和豆油反弹产生的连带影响，大豆价格升穿每蒲式耳9美元。
豆油急升4.1%，至7月22日以来最高位，交易商称，受助于市场传言美国政府可能对生物柴油生产商而不是混合商实施税收优惠。
技术性买盘也扶助豆油价格上涨，此前指标CBOT-1月豆油合约 在稍早跌至200日移动均线后获得支撑。
豆油急升的同时，豆粕期货走软，交易商称，豆油急升引发一些投资者出脱豆粕多头/豆油空头的套利交易。
本周，大豆上涨3.8%，是7月3日当周以来最大单周涨幅。豆油期货上涨10.5%，豆粕期货上涨0.2%。
1月大豆期货合约 收升8-1/2美分，报每蒲式耳9.06美元。
1月豆粕合约 收高2.5美元，报每短吨284.9美元。1月豆油合约 涨1.21美分，报32.08美分。
今日CBOT大豆预估成交量为328,313口，豆粕为149,733口，豆油为216,722口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。