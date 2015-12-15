芝加哥期市：大豆期货跟随豆粕和豆油走低，仍担忧出口需求

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透芝加哥12月15日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货周二走低，交易商称，因对出口需求转弱的忧虑挥之不去。
豆粕和豆油期货走低，跌幅分别为1.4%和1.3%，拖累大豆期货随之走低。交易商称，供应充裕重压这两种商品的价格。
CBOT-1月豆粕期货 跌至历史低位。
南美丰产前景，以及主要供应国阿根廷下调大豆出口税率，使市场人气利空，因美国大豆价格过高，在出口竞争中处于劣势。
全美油籽加工商协会的一份报告显示，大豆压榨的速度意外放缓，另外，豆油库存超过市场预期也重压大豆价格。
3月大豆期货合约 收跌7美分，报每蒲式耳8.67-1/4美元。
3月豆粕合约 收挫3.7美元，报每短吨271.8美元。3月豆油合约 跌0.42美分，报30.70美分。
今日CBOT大豆预估成交量为214,856口，豆粕为92,874口，豆油为219,393口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)