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市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货跟随豆粕和豆油走低，仍担忧出口需求

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货周二走低，交易商称，因对出口需求转弱的忧虑挥之不去。

豆粕和豆油期货走低，跌幅分别为1.4%和1.3%，拖累大豆期货随之走低。交易商称，供应充裕重压这两种商品的价格。

CBOT-1月豆粕期货 跌至历史低位。

南美丰产前景，以及主要供应国阿根廷下调大豆出口税率，使市场人气利空，因美国大豆价格过高，在出口竞争中处于劣势。

全美油籽加工商协会的一份报告显示，大豆压榨的速度意外放缓，另外，豆油库存超过市场预期也重压大豆价格。

3月大豆期货合约 收跌7美分，报每蒲式耳8.67-1/4美元。

3月豆粕合约 收挫3.7美元，报每短吨271.8美元。3月豆油合约 跌0.42美分，报30.70美分。

今日CBOT大豆预估成交量为214,856口，豆粕为92,874口，豆油为219,393口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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