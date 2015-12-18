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市场报道 | 2015年 12月 19日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货续升，因技术性买盘和空头回补

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货周五连升第二日，大涨1.9%，交易商称因遭遇一轮技术性买盘和空头回补。

对巴西部分地区天气干燥可能影响产量的担忧促使一些投资人在周末前对空头押注获利了结。

1月大豆期货 收盘略低于日高，结算价高于50日和100日移动均线。

技术性买盘也支撑豆粕和豆油期货，尽管现货市场需求疲弱。

周四触及合约低点的1月豆粕期货 升穿20日移动均线切入位，之后在30日移动均线遭遇阻力。

1月豆油期货 也升穿20日移动均线切入位，之后在200日移动均线遭遇阻力。

1月大豆期货合约 收涨15-1/4美分，报每蒲式耳8.92-1/4美元。

1月豆粕合约 收涨5.1美元，报每短吨281.0美元。1月豆油合约 升0.46美分，报30.53美分。

本周大豆期货大涨2.6%，豆粕期货升3.2%，豆油期货跌1.6%，连跌第二周。

今日CBOT大豆预估成交量为326,274口，豆粕为112,862口，豆油为109,824口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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