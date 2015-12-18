芝加哥期市：CBOT大豆期货续升，因技术性买盘和空头回补

欧元区金融：欧洲央行购债举措对欧元汇率的效应较小--德国央行
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透芝加哥12月18日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货周五连升第二日，大涨1.9%，交易商称因遭遇一轮技术性买盘和空头回补。
对巴西部分地区天气干燥可能影响产量的担忧促使一些投资人在周末前对空头押注获利了结。
1月大豆期货 收盘略低于日高，结算价高于50日和100日移动均线。
技术性买盘也支撑豆粕和豆油期货，尽管现货市场需求疲弱。
周四触及合约低点的1月豆粕期货 升穿20日移动均线切入位，之后在30日移动均线遭遇阻力。
1月豆油期货 也升穿20日移动均线切入位，之后在200日移动均线遭遇阻力。
1月大豆期货合约 收涨15-1/4美分，报每蒲式耳8.92-1/4美元。
1月豆粕合约 收涨5.1美元，报每短吨281.0美元。1月豆油合约 升0.46美分，报30.53美分。
本周大豆期货大涨2.6%，豆粕期货升3.2%，豆油期货跌1.6%，连跌第二周。
今日CBOT大豆预估成交量为326,274口，豆粕为112,862口，豆油为109,824口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)