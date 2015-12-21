芝加哥期市：大豆期货走低，受累于触及两周高位后出现获利了结

路透芝加哥12月21日 - 美国大豆期货<0#S:>周一走低，交易商称，因投资者在稍早价格跳升至两周最高后锁定获利。

对最大大豆生产国巴西的干旱天气可能损及产量的担忧继续支撑价格。MDA Weather Services在一份给客户的研究报告中称，巴西部分地区周末迎来降雨，但干旱天气模式“非常顽固”，使该国主要大豆种植州马托格罗索州的干旱状况持续。

芝加哥咨询公司AGR Brasil将2015/16年巴西大豆产量预估从1.005亿吨小幅上调至1.006亿吨，但表示，中西部地区当前的干燥天气使产量创1.04亿吨超高水平的可能性降低。

指标CBOT-1月大豆期货 收在100日移动均线支撑位附近，盘中升穿50日移动均线。

豆粕期货<0#SM:>也走低，但守在上周触及的数年低位之上。

豆油期货<0#BO:>上扬，跟随棕榈油价格涨势。

美国农业部称，上周出口检验美国大豆146万吨，在分析师预估区间内。

1月大豆期货合约 收跌1美分，报每蒲式耳8.91-1/4美元。

1月豆粕合约 收挫2.0美元，报每短吨279美元。1月豆油合约 涨0.24美分，报30.77美分。

今日CBOT大豆预估成交量为179,180口，豆粕为89,723口，豆油为103,435口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)