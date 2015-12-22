芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因技术性卖盘和巴西降雨预报

路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，交易商表示，受累于技术性卖盘和预报称最大生产国巴西可能迎来对作物生长有利的降雨。

大豆期价稍早上扬，但未能升穿周一触及的约两周高位，随即引发一波技术性卖盘。

一些长期预报显示，巴西主要大豆种植州Mato Grosso将迎来急需的降水，当地的大豆作物因天气干燥而承压。Commodity Weather Crop在一份给客户的报告中称，未来10天，部分大豆种植区的天气可能继续保持干燥，但未来11-15天将迎来降雨，缓解旱情。

交投最活跃的CBOT-1月大豆期货 连续第二日收在100日移动均线支撑位附近。

投资者继续将1月大豆、豆粕 和豆油 合约展期，这些合约的首个交割通知日为12月31日。

豆油期价一度下跌1%，稍早受棕榈油价格触及六个月最高位支撑上扬。豆粕期货小幅下挫，因对美国供应的出口需求不振。

1月大豆期货合约 收跌6美分，报每蒲式耳8.85-1/4美元。

1月豆粕合约 收挫2.1美元，报每短吨276.9美元。1月豆油合约 回落0.33美分，报30.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为236,133口，豆粕为73,622口，豆油为96,477口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)