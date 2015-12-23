芝加哥期市：大豆期货连跌第三日，因巴西将迎来降雨

路透芝加哥12月23日 - 美国大豆期货周三连跌第三日，交易商称，受累于长期预报显示，巴西降水量将有所增加，且豆粕价格骤降。

分析师和农业气象学家称，一些长期预报显示，未来两周巴西主要大豆种植州Mato Grosso将迎来降雨，给该地区干旱的农田带来急需的水分。

豆粕期货下跌超过1%，交易商称，因供应充裕和对美国豆粕的需求放缓。

豆油期货<0#BO:>上扬，受助于豆油/豆粕套利交易和棕榈油延续近期涨势。

1月大豆期货合约 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳8.81-3/4美元。

1月豆粕合约 收挫4.5美元，报每短吨272.4美元。1月豆油合约 涨0.08美分，报30.52美分。

今日CBOT大豆预估成交量为178,368口，豆粕为75,614口，豆油为89,462口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)