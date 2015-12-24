芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第四日，因巴西将迎来降雨

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透芝加哥12月24日 - 美国大豆期货周四走低，遭遇抛售，交易商称，受累于预报显示，巴西乾旱地区降水量将有所增加。
好于预期的美国大豆周度出口销售数据帮助限制了跌幅。数据显示，美国上周出口销售大豆逾200万吨，是美国农业部最高的周度销售纪录之一。
分析师对于未来两周巴西主要大豆种植州Mato Grosso将迎来降雨表示乐观，将给该地区乾旱的农田带来急需的水分。
近月1月大豆期货合约 表现优于3月合约 ，3月合约跌幅更大，反映出明年巴西作物生长状况良好的预期。两合同之间的价差扩至1月较3月升水达四个月来最阔。
豆粕下跌约1%，受累于供应充裕及南美将大丰收的预期。豆油涨1%，部分由于豆油和豆粕的价差交易。
1月大豆期货合约 收跌6-1/2美分，报每蒲式耳8.75-1/4美元。
1月豆粕合约 收挫3.4美元，报每短吨269美元。1月豆油合约 涨0.35美分，报30.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为117,626口，豆粕为45,354口，豆油为42,064口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%