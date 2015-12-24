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市场报道 | 2015年 12月 25日 星期五 04:15 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第四日，因巴西将迎来降雨

路透芝加哥12月24日 - 美国大豆期货周四走低，遭遇抛售，交易商称，受累于预报显示，巴西乾旱地区降水量将有所增加。

好于预期的美国大豆周度出口销售数据帮助限制了跌幅。数据显示，美国上周出口销售大豆逾200万吨，是美国农业部最高的周度销售纪录之一。

　　分析师对于未来两周巴西主要大豆种植州Mato Grosso将迎来降雨表示乐观，将给该地区乾旱的农田带来急需的水分。

近月1月大豆期货合约 表现优于3月合约 ，3月合约跌幅更大，反映出明年巴西作物生长状况良好的预期。两合同之间的价差扩至1月较3月升水达四个月来最阔。

豆粕下跌约1%，受累于供应充裕及南美将大丰收的预期。豆油涨1%，部分由于豆油和豆粕的价差交易。

1月大豆期货合约 收跌6-1/2美分，报每蒲式耳8.75-1/4美元。

1月豆粕合约 收挫3.4美元，报每短吨269美元。1月豆油合约 涨0.35美分，报30.87美分。

今日CBOT大豆预估成交量为117,626口，豆粕为45,354口，豆油为42,064口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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