版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 29日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因预告巴西天气状况将改善

路透芝加哥12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第五个交易日下跌，因大豆主要供应国－巴西的作物天气状况预计将有所改善，包括中西部大豆产区有利的降雨预报。

世界最大大豆出口国－巴西预计在2016年将创纪录丰产。

CBOT豆油期货<0#BO:>下跌，3月合约触及逾一周最低水平，因马来西亚棕榈油、蔬菜油和原油价格疲弱。

CBOT豆粕期货<0#SM:>也下挫，美国现货价格最近疲弱，给豆粕期货价格增加了压力。

周四将是CBOT-1月大豆、豆粕和豆油合约的第一个交割通知日。

1月大豆期货合约 收跌10-1/4美分，报每蒲式耳8.65美元。

1月豆粕合约 收挫1.7美元，报每短吨267.3美元。1月豆油合约 跌0.67美元，报30.20美分。

今日CBOT大豆预估成交量为167,339口，豆粕为74,133口，豆油为79,849口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐