芝加哥期市：CBOT大豆因巴西预告降雨下挫，全年下跌14.5%

路透芝加哥12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因美国上周出口销售令人失望，及巴西核心大豆种植区预计将有对作物有利的降雨。

CBOT近月大豆合约 全年下跌每蒲式耳1.48美元，或14.5%，为连续第三年下跌，现货合约收于每蒲式耳8.71-1/4美元。

现货豆粕合约 全年每短吨下跌100.30美元，或27.5%，报264.30美元，现货豆油期货 全年下跌1.42美分，或4.4%，收于30.55美分。

美国市场周五将因新年假期闭市。

美国农业部报告称，截至12月24日当周，美国大豆出口销售47.86万吨，低于100-140万吨的行业预估。

CBOT在大豆和豆粕1月合约的第一个通知日报告没有交割。豆油期货交割686口，符合200-1,500口的预估。

交易员继续关注密西西比河中段的洪水情况，因为这是将玉米种植带的作物运送到美国墨西哥湾出口终端的主要航运路线，洪水已令货船受阻，因部分河段已暂停航运。

今日CBOT大豆预估成交量为99,328口，豆粕为40,690口，豆油为51,064口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)