芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，USDA报告发布前有技术性卖压

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透芝加哥1月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大多收低，交易商称，在美国农业部(USDA)周二发布多份报告前有技术性卖盘，且投资人担心全球经济体质。
包括原油和期铜在内的其他商品市场走势疲弱，因担心中国需求放缓。
美国农业部计划周二发布美国2015年玉米和大豆产量的最终预估，美国谷物库存季度数据以及美国和全球供需月报。
路透访查的分析师对美国12月1日大豆库存预估均值为27.2亿蒲式耳，如果同实际数据相符，则为历史最多。
豆油期货<0#BO:>收低，受马来西亚棕榈油降至三周低点打压。
豆粕期货<0#SM:>收高，受豆粕/豆油的套利交易带动。
CBOT-3月大豆合约 收低4美分，报每蒲式耳8.61-1/4美元。
3月豆粕合约 收升1.2美元，报每短吨269.9美元。3月豆油合约 下滑0.39美分，报29.25美分。
今日CBOT大豆预估成交量为159,060口，豆粕为67,140口，豆油为84,282口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%