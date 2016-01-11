芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，USDA报告发布前有技术性卖压

路透芝加哥1月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大多收低，交易商称，在美国农业部(USDA)周二发布多份报告前有技术性卖盘，且投资人担心全球经济体质。

包括原油和期铜在内的其他商品市场走势疲弱，因担心中国需求放缓。

美国农业部计划周二发布美国2015年玉米和大豆产量的最终预估，美国谷物库存季度数据以及美国和全球供需月报。

路透访查的分析师对美国12月1日大豆库存预估均值为27.2亿蒲式耳，如果同实际数据相符，则为历史最多。

豆油期货<0#BO:>收低，受马来西亚棕榈油降至三周低点打压。

豆粕期货<0#SM:>收高，受豆粕/豆油的套利交易带动。

CBOT-3月大豆合约 收低4美分，报每蒲式耳8.61-1/4美元。

3月豆粕合约 收升1.2美元，报每短吨269.9美元。3月豆油合约 下滑0.39美分，报29.25美分。

今日CBOT大豆预估成交量为159,060口，豆粕为67,140口，豆油为84,282口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)