芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因USDA报告库存预估低于预期

路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二触及两周高位，交易商称，此前美国农业部(USDA)发布的大豆产量和季度库存数据低于预期。

CBOT-3月大豆合约 触及8.81-1/4美元的12月24日以来最高水平，后缩减涨幅，收高13-1/4美分，报每蒲式耳8.74-1/2美元。

美国农业部周二发布的报告显示，美国2015年大豆产量预估下调至39.3亿蒲式耳，之前的预估为39.81亿蒲式耳，报告将大豆结转库存预估从上个月的4.65亿蒲式耳下调至4.4亿蒲式耳。

两组数字均低于行业预估。

USDA还称，截至2015年12月1日，美国大豆季度库存为27.15亿蒲式耳，低于行业预估均值27.2亿蒲式耳。

豆粕期货<0#SM:>跟随大豆走势上涨，豆油期货<0#BO:>收盘微跌。

3月豆粕合约 收升5.7美元，报每短吨275.6美元。3月豆油合约 下滑0.07美分，报29.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为306,142口，豆粕为115,216口，豆油为95,404口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)