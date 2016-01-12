芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因USDA报告库存预估低于预期

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二触及两周高位，交易商称，此前美国农业部(USDA)发布的大豆产量和季度库存数据低于预期。
CBOT-3月大豆合约 触及8.81-1/4美元的12月24日以来最高水平，后缩减涨幅，收高13-1/4美分，报每蒲式耳8.74-1/2美元。
美国农业部周二发布的报告显示，美国2015年大豆产量预估下调至39.3亿蒲式耳，之前的预估为39.81亿蒲式耳，报告将大豆结转库存预估从上个月的4.65亿蒲式耳下调至4.4亿蒲式耳。
两组数字均低于行业预估。
USDA还称，截至2015年12月1日，美国大豆季度库存为27.15亿蒲式耳，低于行业预估均值27.2亿蒲式耳。
豆粕期货<0#SM:>跟随大豆走势上涨，豆油期货<0#BO:>收盘微跌。
3月豆粕合约 收升5.7美元，报每短吨275.6美元。3月豆油合约 下滑0.07美分，报29.18美分。
今日CBOT大豆预估成交量为306,142口，豆粕为115,216口，豆油为95,404口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
0039GMT * 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空 * 波林格下降通道上缘降至1,179.4 * 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位 * 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好 (完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透台北1月20日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,135.5亿台币。