芝加哥期市：CBOT大豆期货走坚，因中国需求强劲和技术性买盘

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，交易商称，受助于全球最大大豆买主中国的良好出口需求信号以及技术性买盘。

指标3月大豆合约 早盘下跌，但在20日移动均线切入位寻获支撑。

当价格升至接近100日移动均线切入位和周二盘中高位时遇到阻力。

豆油期货也上涨，受助于周二价格触及七周低位后出现的一波逢低买盘。CBOT-3月豆油合约 在50日移动均线切入位受到阻力。

豆粕期货下跌，受累于需求疲弱和市场出脱一些豆粕多头/豆油空头价差交易，这给豆油期货带来了额外支撑。

中国12月进口了912万吨大豆，比11月增加了23.4%。

3月大豆合约 收高5-1/2美分，报每蒲式耳8.80美元。

3月豆粕合约 收跌0.1美元，报每短吨275.5美元。3月豆油合约 上涨0.36美分，报29.54美分。

今日CBOT大豆预估成交量为277,498口，豆粕为72,117口，豆油为66,380口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)