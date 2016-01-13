芝加哥期市：CBOT大豆期货走坚，因中国需求强劲和技术性买盘

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，交易商称，受助于全球最大大豆买主中国的良好出口需求信号以及技术性买盘。
指标3月大豆合约 早盘下跌，但在20日移动均线切入位寻获支撑。
当价格升至接近100日移动均线切入位和周二盘中高位时遇到阻力。
豆油期货也上涨，受助于周二价格触及七周低位后出现的一波逢低买盘。CBOT-3月豆油合约 在50日移动均线切入位受到阻力。
豆粕期货下跌，受累于需求疲弱和市场出脱一些豆粕多头/豆油空头价差交易，这给豆油期货带来了额外支撑。
中国12月进口了912万吨大豆，比11月增加了23.4%。
3月大豆合约 收高5-1/2美分，报每蒲式耳8.80美元。
3月豆粕合约 收跌0.1美元，报每短吨275.5美元。3月豆油合约 上涨0.36美分，报29.54美分。
今日CBOT大豆预估成交量为277,498口，豆粕为72,117口，豆油为66,380口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选