芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第三日上涨，因出口数据强劲

路透芝加哥1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走坚，连续第三日上涨，交易商称，受助于强劲的出口数据。

但技术阻力位限制了涨幅。

指标3月大豆合约 能守住在100日移动均线切入位之上方提供的支撑，自12月18日以来一直未曾收于该移动均线之上。

豆油期货也上涨，跟随油价反弹走势。3月豆油期货 盘中突破50日移动均线切入位。

豆粕期货下跌，受压于现货市场的需求疲弱。但3月豆粕期货合约 在20日移动均位切入线获得支撑。

美国农业部周四稍早称，上周大豆出口销量为112.7万吨，主要出口至中国，接近行业预估的高端，为三周以来最大出口销量。

3月大豆合约 收高2-1/4美分，报每蒲式耳8.82-1/4美元。

3月豆粕合约 收跌1.3美元，报每短吨274.2美元。3月豆油合约 上涨0.21美分，报29.75美分。

今日CBOT大豆预估成交量为189,758口，豆粕为72,063口，豆油为97,579口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)