芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第三日上涨，因出口数据强劲

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透芝加哥1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走坚，连续第三日上涨，交易商称，受助于强劲的出口数据。
但技术阻力位限制了涨幅。
指标3月大豆合约 能守住在100日移动均线切入位之上方提供的支撑，自12月18日以来一直未曾收于该移动均线之上。
豆油期货也上涨，跟随油价反弹走势。3月豆油期货 盘中突破50日移动均线切入位。
豆粕期货下跌，受压于现货市场的需求疲弱。但3月豆粕期货合约 在20日移动均位切入线获得支撑。
美国农业部周四稍早称，上周大豆出口销量为112.7万吨，主要出口至中国，接近行业预估的高端，为三周以来最大出口销量。
3月大豆合约 收高2-1/4美分，报每蒲式耳8.82-1/4美元。
3月豆粕合约 收跌1.3美元，报每短吨274.2美元。3月豆油合约 上涨0.21美分，报29.75美分。
今日CBOT大豆预估成交量为189,758口，豆粕为72,063口，豆油为97,579口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透1月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓与周二持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月18日 25,976,712.5 1月17日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月18日 338,356,236.2 1月17日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。