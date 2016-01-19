芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求强劲和中国祭出刺激政策预期

路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，盘中升至12月23日来最高，受助于良好的出口需求迹象，以及主要购买国中国祭出更多措施刺激经济的预期。

尾盘的一波获利回吐使大豆期货在收盘前脱离盘中高位。

对巴西降雨可能放缓大豆的早期收割的担忧也助推了涨势。巴西是大豆的主要出口国。

美国农业部周一称，上周出口检验大豆139.5万吨，高于前一周的124.5万吨，也高于行业的预估区间100-130万吨。

中国经济去年增长速度为25年来最慢，对中国政府将祭出更多刺激措施提振经济的预期增强。

民间分析公司Informa Economics周二上调了2016年美国大豆种植面积预估至8,523万英亩。

豆油期货也上涨，在过去四个交易日内第三日上涨，受助于技术性买盘，指标3月豆油期货 涨穿50日移动均线切入位，但在20日移动均线切入位遇到阻力，自12月31日以来始终没能突破此价位。

豆粕期货大多走低，受压于疲弱的现货市场需求。

3月大豆合约 收涨4-1/2美分，报每蒲式耳8.83-1/2美元。

3月豆粕合约 收涨0.6美元，报每短吨271.3美元。3月豆油合约 收高0.38美分，报30.03美分。

今日CBOT大豆预估成交量为178,609口，豆粕为66,400口，豆油为73,572口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)