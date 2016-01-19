芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求强劲和中国祭出刺激政策预期

标题新闻：亚特兰大联储仍预计美第四季经济增长年率为2.8%，此前发布的房屋开工数据好于预期
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路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，盘中升至12月23日来最高，受助于良好的出口需求迹象，以及主要购买国中国祭出更多措施刺激经济的预期。
尾盘的一波获利回吐使大豆期货在收盘前脱离盘中高位。
对巴西降雨可能放缓大豆的早期收割的担忧也助推了涨势。巴西是大豆的主要出口国。
美国农业部周一称，上周出口检验大豆139.5万吨，高于前一周的124.5万吨，也高于行业的预估区间100-130万吨。
中国经济去年增长速度为25年来最慢，对中国政府将祭出更多刺激措施提振经济的预期增强。
民间分析公司Informa Economics周二上调了2016年美国大豆种植面积预估至8,523万英亩。
豆油期货也上涨，在过去四个交易日内第三日上涨，受助于技术性买盘，指标3月豆油期货 涨穿50日移动均线切入位，但在20日移动均线切入位遇到阻力，自12月31日以来始终没能突破此价位。
豆粕期货大多走低，受压于疲弱的现货市场需求。
3月大豆合约 收涨4-1/2美分，报每蒲式耳8.83-1/2美元。
3月豆粕合约 收涨0.6美元，报每短吨271.3美元。3月豆油合约 收高0.38美分，报30.03美分。
今日CBOT大豆预估成交量为178,609口，豆粕为66,400口，豆油为73,572口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)