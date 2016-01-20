芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，受累于获利回吐

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌1.1%，在周二价格反弹至近一个月最高水平后今日遭到获利回吐打击。
交易员称，全球供应充裕，以及巴西收成创纪录的预期为未来几个月市场奠定了利空的基调，大多数反弹将会很快反转。
指标3月合约 在30日移动均线切入位附近进行盘整交易。
供应充裕令交易员无视强劲的出口前景。
豆粕和豆油期货也下跌，受压于出口需求疲弱。
原油价格的下跌为大豆产品增加了压力。
3月大豆合约 收跌9-1/2美分，报每蒲式耳8.74美元。
3月豆粕合约 收跌1.5美元，报每短吨269.8美元。3月豆油合约 收跌0.22美分，报29.81美分。
今日CBOT大豆预估成交量为234,205口，豆粕为61,965口，豆油为64,860口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。