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市场报道 | 2016年 1月 22日 星期五 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，在跌至逾一周低点后出现低吸买盘

路透芝加哥1月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商称，在期价周三跌至逾一周最低后，有逢低承接买家进场。

指标3月大豆期货 收盘高于40日移动均线切入位，但未能守住100日移动均线上方的支撑位。

豆粕期货走强也支撑大豆期货。

豆粕期货升势是受现货市场需求增加和供应吃紧带动。

豆油期货也收高，跟随原油市场的反弹。

分析师预计，美国农业部周五将公布最近一周出口销售大豆70-100万吨，之前一周为112.7万吨。

3月大豆合约 收高4-1/2美分，报每蒲式耳8.78-1/2美元。

3月豆粕合约 收高2.4美元，报每短吨272.2美元。3月豆油合约 收高0.13美分，报29.94美分。

今日CBOT大豆预估成交量为246,196口，豆粕为94,670口，豆油为88,786口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)

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