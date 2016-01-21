芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，在跌至逾一周低点后出现低吸买盘

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透芝加哥1月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商称，在期价周三跌至逾一周最低后，有逢低承接买家进场。
指标3月大豆期货 收盘高于40日移动均线切入位，但未能守住100日移动均线上方的支撑位。
豆粕期货走强也支撑大豆期货。
豆粕期货升势是受现货市场需求增加和供应吃紧带动。
豆油期货也收高，跟随原油市场的反弹。
分析师预计，美国农业部周五将公布最近一周出口销售大豆70-100万吨，之前一周为112.7万吨。
3月大豆合约 收高4-1/2美分，报每蒲式耳8.78-1/2美元。
3月豆粕合约 收高2.4美元，报每短吨272.2美元。3月豆油合约 收高0.13美分，报29.94美分。
今日CBOT大豆预估成交量为246,196口，豆粕为94,670口，豆油为88,786口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。