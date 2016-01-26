芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，巨量供应令市场承压

路透芝加哥1月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，陷于区间内交易，交易商称，巨量供应和巴西的大豆收割已经开始，预计将达到创纪录的产量，给市场带来压力。

大豆收于接近盘中低位，3月合约 跌穿40日移动均线切入位。

豆粕期货也收低，现货市场交易商称，终端用户需求疲弱，因大部分牲畜和家禽生产商已经为满足2月的喂养需要下了订单。

CBOT-3月豆粕跌穿30日移动均线切入位。

豆油期货走强，跟随油价的反弹走势。指标3月豆油合约 触及12月31日以来最高，突破200日移动均线切入位。

3月大豆合约 收跌4美分，报每蒲式耳8.76-1/2美元。

3月豆粕合约 收跌2.6美元，报每短吨269.9美元。3月豆油合约 收升0.30美分，报30.74美分。

今日CBOT大豆预估成交量为160,320口，豆粕为72,878口，豆油为90,523口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)