芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因担心阿根廷乾旱天气限制作物产量

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，录得两周来最大涨幅，交易商称，因担心阿根廷的乾旱天气限制作物产量。
阿根廷一主要谷物交易所的分析师称，乾旱天气已经造成阿根廷作物减产。
3月大豆期货 涨穿位于100日移动均线切入位的技术阻力位。
豆粕期货也上涨，受助于出口需求增加和现货市场供应收紧的预期。
3月豆粕期货 涨穿30日移动均线切入位。
豆油期货收涨。尽管原油供应充足，但原油价格劲扬帮助推高豆油期货价格。
3月大豆合约 收涨6-1/2美分，报每蒲式耳8.83美元。
3月豆粕合约 收涨2.6美元，报每短吨272.5美元。3月豆油合约 收升0.13美分，报30.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为191,185口，豆粕为75,026口，豆油为122,575口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。