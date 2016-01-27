芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因担心阿根廷乾旱天气限制作物产量

路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，录得两周来最大涨幅，交易商称，因担心阿根廷的乾旱天气限制作物产量。

阿根廷一主要谷物交易所的分析师称，乾旱天气已经造成阿根廷作物减产。

3月大豆期货 涨穿位于100日移动均线切入位的技术阻力位。

豆粕期货也上涨，受助于出口需求增加和现货市场供应收紧的预期。

3月豆粕期货 涨穿30日移动均线切入位。

豆油期货收涨。尽管原油供应充足，但原油价格劲扬帮助推高豆油期货价格。

3月大豆合约 收涨6-1/2美分，报每蒲式耳8.83美元。

3月豆粕合约 收涨2.6美元，报每短吨272.5美元。3月豆油合约 收升0.13美分，报30.87美分。

今日CBOT大豆预估成交量为191,185口，豆粕为75,026口，豆油为122,575口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)