芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因中国取消购买美国大豆协议

路透芝加哥1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌1.6%，交易员称，此前中国取消了购买美国大豆的协议。

近月合约 触及1月6日以来的最低价位。

3月大豆合约分别跌穿10日、20日、30日、40日和50日移动均线切入位，收盘接近盘中低位。

豆粕期货大跌2.1%，受压于国内用户和海外买家的疲弱需求，这也拖累大豆期货下跌。

豆油期货也收低，但原油市场反弹的外溢效应限制了跌幅。

美国农业部称，民间出口商取消了一笔39.5万吨销往中国的2015/16年度付运的大豆销售。

3月大豆合约 收跌15-1/4美分，报每蒲式耳8.67-3/4美元。

3月豆粕合约 收跌5.6美元，报每短吨266.9美元。3月豆油合约 收挫0.18美分，报30.69美分。

今日CBOT大豆预估成交量为236,758口，豆粕为112,539口，豆油为106,800口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)