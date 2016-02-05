芝加哥期市：CBOT大豆期货触及一周低位，因南美收成前景良好

路透芝加哥2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连跌第三日，现货月3月合约 触及一周低位，交易商称，因南美大豆可能丰产。
CBOT-3月大豆期货 收跌0.07美元，报每蒲式耳8.67-1/2美元。
预计本周末到周一，阿根廷作物带将迎来降雨，缓解对大豆作物生长期间当地天气干燥的担忧。
巴西大豆收割正在进行中，预计今年收成创纪录。分析机构Safras & Mercado称，截至周五，已完成收割8.4%，上周收割完成率为3.9%。
美国农业部将于2月9日公布月度供需报告，分析师预计政府将会小幅上调2015/16年美国大豆结转库存预估。
CBOT豆粕期货<0#SM:>走低，跟随大豆跌势，3豆粕合约 触及一个月低位。
CBOT豆油期货<0#BO:>收盘基本持稳，受助于豆油/豆粕套利交易。3月豆油合约 盘中触及12月14日以来最高，后削减涨幅，受助于马来西亚棕榈油期货上扬。
本周，CBOT-3月大豆期货 下跌14-3/4美分，或1.7%。
中国市场下周将因农历新年假期休市。
3月豆粕合约 收跌2.6美元，报每短吨265美元。3月豆油合约 回落0.01美分，报31.23美分。
今日CBOT大豆预估成交量为248,025口，豆粕为120,461口，豆油为132,113口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)