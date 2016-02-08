芝加哥期市：大豆期货连跌第四日，因阿根廷降雨

路透芝加哥期2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连跌第四日，交易商称，受累于主要大豆出口国阿根廷周末迎来对作物生长有利的降雨。

指标3月大豆合约 触及1月12日以来最低。

该合约收在20日波林格区间的低端，盘中一度跌至该区间之下。该合约自11月10日以来从未收在该区间之下。

豆油期货也收跌，近合约在上周五触及12月7日以来最高后出现获利了结。

豆粕期货也走低，但收盘时脱离日低。指标3月豆粕合约 早盘触及历史低位后，低吸买家入市。

3月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳8.62-1/2美元。

3月豆粕合约 收挫0.5美元，报每短吨264.5美元。3月豆油合约 跌0.48美分，报30.75美分。

今日CBOT大豆预估成交量为582,145口，豆粕为80,829口，豆油为99,500口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)