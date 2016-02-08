芝加哥期市：大豆期货连跌第四日，因阿根廷降雨

欧洲已公布经济指标--2017/1/19
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透芝加哥期2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连跌第四日，交易商称，受累于主要大豆出口国阿根廷周末迎来对作物生长有利的降雨。
指标3月大豆合约 触及1月12日以来最低。
该合约收在20日波林格区间的低端，盘中一度跌至该区间之下。该合约自11月10日以来从未收在该区间之下。
豆油期货也收跌，近合约在上周五触及12月7日以来最高后出现获利了结。
豆粕期货也走低，但收盘时脱离日低。指标3月豆粕合约 早盘触及历史低位后，低吸买家入市。
3月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳8.62-1/2美元。
3月豆粕合约 收挫0.5美元，报每短吨264.5美元。3月豆油合约 跌0.48美分，报30.75美分。
今日CBOT大豆预估成交量为582,145口，豆粕为80,829口，豆油为99,500口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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