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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因需求疲弱和豆粕走弱

路透芝加哥2月10日 - 美国大豆期货周三收盘下跌，交易员称，受压于需求疲弱以及豆粕市场走低。

大豆期货全天在平盘上下波动。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约 在20日波林格区间的低端寻获技术支撑。

豆粕期货触及2010年7月以来的最低水平，收于盘中低位，这是市场利空的一个迹象。交易员称，疲弱的国内需求是豆粕遭抛售的关键，豆粕已经连续六个交易日下跌。

CBOT豆油期货涨1.1%，在3月合约 接近50日移动均位线后出现的技术性买盘进一步推高价格。

分析师预计美国农业部周四报告，上周出口销售大豆30-60万吨。

CBOT-3月合约 收跌1美分，报每蒲式耳8.62-1/4美元。

3月豆粕合约 收挫2.1美元，报每短吨261.0美元。3月豆油合约 涨0.31美分，报31.01美分。

今日CBOT大豆预估成交量为264,396口，豆粕为94,883口，豆油为97,921口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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