芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因需求疲弱和豆粕走弱

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透芝加哥2月10日 - 美国大豆期货周三收盘下跌，交易员称，受压于需求疲弱以及豆粕市场走低。
大豆期货全天在平盘上下波动。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约 在20日波林格区间的低端寻获技术支撑。
豆粕期货触及2010年7月以来的最低水平，收于盘中低位，这是市场利空的一个迹象。交易员称，疲弱的国内需求是豆粕遭抛售的关键，豆粕已经连续六个交易日下跌。
CBOT豆油期货涨1.1%，在3月合约 接近50日移动均位线后出现的技术性买盘进一步推高价格。
分析师预计美国农业部周四报告，上周出口销售大豆30-60万吨。
CBOT-3月合约 收跌1美分，报每蒲式耳8.62-1/4美元。
3月豆粕合约 收挫2.1美元，报每短吨261.0美元。3月豆油合约 涨0.31美分，报31.01美分。
今日CBOT大豆预估成交量为264,396口，豆粕为94,883口，豆油为97,921口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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