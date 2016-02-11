芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨1.3%，因出口需求强劲

路透芝加哥2月11日 - 美国大豆期货周四上涨1.3%，为自1月29日以来的最大单日百分比涨幅，因好于预期的出口数据提供支撑。

美国政府意外发布强劲出口销售数据，引发了一波空头回补，此前大豆合约接近两个月低位。

芝加哥期货交易所指标3月大豆合约 涨穿30日和40日移动均线切入位，收盘接近盘中高位。

豆粕期货也走高，结束了六连跌，此前价格跌至2010年以来最低。

豆油期货急升1.7%，没有理会油价下跌，受空头回补推动。

交易员称，南美收割进度较常年慢，也给大豆产品期货提供了支撑。

美国农业部周四上午报告称，最新一周出口销售大豆60.12万吨，高于分析师的30-60万吨预估区间。

CBOT-3月合约 收涨11-1/4美分，报每蒲式耳8.73-1/2美元。

3月豆粕合约 收涨2.7美元，报每短吨263.7美元。3月豆油合约 涨0.58美分，报31.59美分。

今日CBOT大豆预估成交量为386,326口，豆粕为120,075口，豆油为158,095口。(完)

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