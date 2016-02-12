芝加哥期市：CBOT大豆期货微跌，因出现温和技术性卖盘

路透芝加哥2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五微跌，因在隔夜交易价格触及一周高位后出现温和的技术性卖盘。

指标CBOT－3月合约 触及50日移动均线切入位的阻力位。

豆粕期货也下跌，豆油期货因市场间价差交易而上涨。

豆油期货也受到原油市场强劲反弹的支撑。

CBOT-3月大豆合约 收跌3/4美分，报每蒲式耳8.72-3/4美元。

3月豆粕合约 收跌1.7美元，报每短吨262美元。3月豆油合约 涨0.21美分，报31.80美分。

本周大豆期货上涨0.6%，豆粕下跌1.1%，豆油上涨1.9%。

豆油期货连续第五周上涨，为2014年3月7日结束六周连涨后的最长涨势。

今日CBOT大豆预估成交量为175,195口，豆粕为74,838口，豆油为63,571口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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