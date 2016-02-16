芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口数据强劲及担心巴西装运缓慢

路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一升至2月4日来最高，交易商称，因投资人认为巴西近期收割的大豆装运缓慢，将带动对美国大豆的出口需求。

美国农业部周二公布，截至2月11日该周出口检验大豆176万吨，高于之前一周的128.4万吨，且超过市场预估区间100-120万吨。

周度大豆出口检验规模为11月来最大。

在美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨数据低于市场预估后，大豆期价一度回软，但指标3月大豆在30日移动均线附近寻获支撑。

豆粕期货也收高，在3月合约上周四跌至新低后，逢低承接买盘提振支撑。

豆油期货下滑，交易商指因在近月合约上周五触及7月来最高后出现获利了结，油价走软也令豆油期货承压。

CBOT-3月大豆合约 收高7美分，报每蒲式耳8.79-3/4美元。

3月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨264.8美元。3月豆油合约 跌0.19美分，报31.61美分。

今日CBOT大豆预估成交量为290,666口，豆粕为112,145口，豆油为113,417口。(完)

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