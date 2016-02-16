芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口数据强劲及担心巴西装运缓慢

英国债市：两年期公债收益率触及两个月高位，因FED暗示将再次升息
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一升至2月4日来最高，交易商称，因投资人认为巴西近期收割的大豆装运缓慢，将带动对美国大豆的出口需求。
美国农业部周二公布，截至2月11日该周出口检验大豆176万吨，高于之前一周的128.4万吨，且超过市场预估区间100-120万吨。
周度大豆出口检验规模为11月来最大。
在美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨数据低于市场预估后，大豆期价一度回软，但指标3月大豆在30日移动均线附近寻获支撑。
豆粕期货也收高，在3月合约上周四跌至新低后，逢低承接买盘提振支撑。
豆油期货下滑，交易商指因在近月合约上周五触及7月来最高后出现获利了结，油价走软也令豆油期货承压。
CBOT-3月大豆合约 收高7美分，报每蒲式耳8.79-3/4美元。
3月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨264.8美元。3月豆油合约 跌0.19美分，报31.61美分。
今日CBOT大豆预估成交量为290,666口，豆粕为112,145口，豆油为113,417口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 上限6.30% AA- 1/20