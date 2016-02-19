芝加哥期货：CBOT大豆期货持稳至下跌，因全球供应过剩

路透芝加哥2月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五持稳至微跌，远月合约收跌，受压于预计南美将获得大丰收，向本已充裕的全球大豆市场增加供应，以及海外市场对美国出口需求进一步放缓。

指标3月合约 持平，收盘低于盘中高位，此前未能突破周三触及的两周高位。

豆粕走坚，但豆油下跌，因油市再次受挫，引发了交易员出脱豆粕多头/豆油空头价差合约。

本周，近月大豆合约 上涨0.8%，为七周来的最大周度涨幅，豆粕 上涨1.0%，豆油 下跌1.3%。

美国农业部周五上午称，最新一周出口销售大豆59.57万吨，符合市场预估。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)称，将下调交易大豆、豆粕和豆油期货的保证金，从周五收盘后开始执行。

CBOT-3月大豆合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳8.78-1/4美元。

3月豆粕合约 收高1美元，报每短吨264.5美元。3月豆油合约 跌0.44美分，报31.39美分。

今日CBOT大豆预估成交量为219,921口，豆粕为132,343口，豆油为122,167口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)