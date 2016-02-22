芝加哥期市：CBOT大豆收高，受好于预期的出口检验数据提振

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，但特朗普讲话令欧债收益率普跌
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透芝加哥2月22日 - 美国大豆期货周一上涨，交易员称，受好于预期的出口检验数据提振。
芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约 盘中高见每蒲式耳8.87-1/2美元，为2月2日以来最高。
指标3月合约 在100日移动均线切入位寻获技术支撑。
美国农业部周一上午报告称，上周出口检验大豆153.1万吨，高于市场预估区间110-140万吨。
豆粕期货收盘基本走高，受助于现货市场在压榨速度放缓后供应有限。
豆油期货微涨，因价格跌穿上周五的低位后技术性买家入场。油价上涨也给豆油期货提供支撑。
CBOT-3月大豆合约 收涨2-3/4美分，报每蒲式耳8.81美元。
3月豆粕合约 收高0.4美元，报每短吨264.9美元。3月豆油合约 高0.10美分，报31.49美分。
今日CBOT大豆预估成交量为440,809口，豆粕为111,545口，豆油为129,424口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
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