芝加哥期市：CBOT大豆收高，受好于预期的出口检验数据提振

路透芝加哥2月22日 - 美国大豆期货周一上涨，交易员称，受好于预期的出口检验数据提振。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约 盘中高见每蒲式耳8.87-1/2美元，为2月2日以来最高。

指标3月合约 在100日移动均线切入位寻获技术支撑。

美国农业部周一上午报告称，上周出口检验大豆153.1万吨，高于市场预估区间110-140万吨。

豆粕期货收盘基本走高，受助于现货市场在压榨速度放缓后供应有限。

豆油期货微涨，因价格跌穿上周五的低位后技术性买家入场。油价上涨也给豆油期货提供支撑。

CBOT-3月大豆合约 收涨2-3/4美分，报每蒲式耳8.81美元。

3月豆粕合约 收高0.4美元，报每短吨264.9美元。3月豆油合约 高0.10美分，报31.49美分。

今日CBOT大豆预估成交量为440,809口，豆粕为111,545口，豆油为129,424口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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