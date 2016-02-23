芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，受累于技术性卖盘和供应压力

路透芝加哥2月23日 - 美国大豆期货周二下跌1.4%，为三周半最大单日百分比跌幅，因全球供应充裕引发抛售。
大豆在隔夜时段交易中小跌，但之后抛售加速，进入美国交易时段后，指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货跌穿30日、40日、50日和100日移动均线。
豆粕和豆油期货也走低，受累于现货市场需求不振。
豆油期货跌幅最大，近月合约急挫2.4%，为12月4日以来最大单日跌幅。
CBOT-3月豆油期货 在30日移动均线附近寻获支撑，该合约自1月26日以来从未失守该水准。
分析师预计，美国农业部将在本周举行的年度前景论坛中预计，美国农户2016年种植小麦8,330.2万英亩。
3月大豆期货合约 收跌11-3/4美分，报每蒲式耳8.69-1/4美元。
3月豆粕合约 收挫1.7美元，报每短吨263.2美元。3月豆油合约 挫0.74美分，报30.75美分。
今日CBOT大豆预估成交量为317,949口，豆粕为109,248口，豆油为137,161口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)